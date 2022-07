Afpersingszaak Dordtse makelaars eindigt teleurstellend voor justitie, verdachte vrijgesproken

Ad H. doet aangifte tegen recher­cheur in afpersings­zaak rond Dordtse makelaars

DORDRECHT/BREDA - Ad H. (47), een van de hoofdverdachten van het afpersen van twee makelaars in Dordrecht, heeft aangifte gedaan tegen een rechercheur in het strafonderzoek. Volgens de oprichter van motorcub MC Oranje in Breda heeft de politieman ‘getuigen in de zaak gestuurd, zijn hun verklaringen onjuist weergegeven en is belangrijke informatie uit het dossier gelaten’.

4 mei