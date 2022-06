Afgemeerde Boskalis-schepen gaan over op groene stroom; jaarlijks 1,6 kiloton minder CO₂-uitstoot

Havenbedrijf Rotterdam en Eneco leggen de walstroomvoorzieningen aan op een terrein van Boskalis in de Waalhaven Rotterdam. Daar zijn aan de kade twee ligplaatsen waar veel schepen liggen die naar het servicecenter in de Waalhaven zijn gevaren voor onderhoud en voor de voorbereidingen van offshore projecten. De walstroominstallatie levert 2 GWh groene stroom per jaar. Daardoor wordt jaarlijks 1,6 kiloton minder CO₂ uitgestoten, meldt Boskalis.