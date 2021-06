Advies RIVM: eet binnen 1 kilometer rond Chemours niet uit eigen moestuin

Het RIVM adviseert geen groenten en fruit meer uit moestuinen te eten binnen een straal van 1 kilometer van de fabrieksschoorstenen van Chemours in Dordrecht. Sinds 2018 gold al het advies dit met mate te doen, maar dit is nu bijgesteld.

Reden hiervoor is dat de Europese gezondheidskundige grenswaarden voor PFAS in voedsel strenger zijn geworden. GenX en PFOA, uitgestoten door Chemours/DuPont, zijn ook PFAS-stoffen. Voor moestuinen die hemelsbreed verder dan 1 kilometer van Chemours liggen, kan het RIVM nog geen nieuw advies geven. Daarvoor is nieuw gewasonderzoek nodig.

Tot die tijd adviseert de GGD uit voorzorg om in het onderzochte gebied tussen 1 en 4 kilometer afstand van de chemische fabriek het eten uit eigen tuin te matigen: ,,Niet te vaak, niet te veel.”

Het RIVM-advies geldt voor inwoners van Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht. Voor inwoners van een aantal andere gemeenten, waaronder Hardinxveld-Giessendam, geldt alleen het advies het eten uit eigen tuin te matigen.

Volkstuincomplexen op korte afstand van Chemours. © Gemeente Dordrecht

In 2017 lagen de concentraties PFAS in deze moestuinen zo laag, dat ze met de toenmalige technieken niet gemeten konden worden. Voor het RIVM was dat, met de toen geldende grenswaarden, voldoende basis om in 2018 geen beperking op te leggen voor het eten uit deze tuinen. Nu de grenswaarde fors is verlaagd, kunnen ook eventuele lage concentraties PFAS tot een ander advies leiden. Daarom laten de gemeenten, in afstemming met Rijk en provincie, nieuw gewasonderzoek uitvoeren.

In een gezamenlijke reactie laten de gemeenten weten: ‘De uitstoot van PFAS, zoals GenX, moet zo snel mogelijk naar nul. We vinden daarin de provincie aan onze zijde, die er alles aan doet om de vergunning zo ver mogelijk aan te scherpen. Deze stoffen horen niet thuis in het milieu, niet in ons water, niet in ons voedsel. Het is aan de veroorzaker om dit op te lossen en de consequenties van zijn handelen te dragen.’

