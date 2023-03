Adriaan Jan (76) verloor in korte tijd zijn been én zijn vrouw: ‘Maar ik wil weer leren lopen en fietsen’

Vluchtelin­gen in het huis van de dominee: ‘Het zou anders toch maar leegstaan’

Het huis van de dominee in Nieuw-Lekkerland? Daar wonen vanaf maandag vluchtelingen in. Kerkenraadslid Piet de Jonge vindt het de gewoonste zaak van de wereld. Het huis zou anders toch maar leeg staan, terwijl de woningnood groot is.