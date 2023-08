Aanvoerder Mathis Suray wil geen woorden, maar daden bij FC Dordrecht: ‘Tijd van praten is voorbij’

Snackbar Oudelands­hoek overgeno­men door buurvrouw: ‘Nu verse friet in plaats van fabrieks­friet’

Snackbar Oudelandshoek in de Dordtse wijk Stadspolders is weer open. Diana Kerkhof heeft de bekende zaak overgenomen van de familie De Vos. De kiosk aan het Dudokplein was een aantal maanden dicht na het plotse overlijden van Astrid de Vos.