Aantal woninginbraken daalt spectaculair in Dordrecht en Gorinchem: ‘Hoge prioriteit bij gemeente en politie’

Het aantal inbraken in vooral Dordrecht en Gorinchem daalt spectaculair. Dat is opmerkelijk. Landelijk is de trend juist dat het aantal weer toeneemt, al kent bijvoorbeeld de provincie Zuid-Holland een minimaal minnetje. Maar niet alle gemeenten in de regio hebben positieve cijfers.

De eerdere terugloop in Dordrecht werd vooral toegeschreven aan het corona-effect, omdat mensen in die periode vaker thuis waren. In de eerste negen maanden van 2020 telde Dordrecht nog 129 inbraken, vorig jaar in dezelfde periode 73 en nu nog slechts 55 van januari tot en met september.

Veel impact

De dalende trend stemt de Dordtse burgemeester Wouter Kolff tevreden. Woninginbraken hebben volgens hem in het veiligheidsplan ook een hoge prioriteit van gemeente en politie. ,,En terecht, want woninginbraken hebben veel impact op slachtoffers. De aanpak bestaat uit een combinatie van diverse maatregelen. Zelfinitiatief en preventie zijn belangrijke onderdelen’’, aldus Kolff.

De gemeente houdt samen met onder meer politie ook een donkeredagenoffensief om mensen te attenderen op inbraakpreventie, zoals het op slot doen van deuren en ramen en het aanzetten van een lamp als ze weggaan en het donker is of wordt.

Forse stijging

Ook in onder meer Gorinchem is het aantal inbraken snel gedaald: van 44 in de eerste negen maanden van 2021 naar 23 in dezelfde periode dit jaar. Ook Hendrik-Ido-Ambacht scoort volgens dezelfde meting goed: van 17 naar 10 inbraken.

Niet overal in de regio nam het aantal inbraken af. Zwijndrecht noteert bijvoorbeeld een kleine plus (van 31 naar 34) en in Sliedrecht is zelfs sprake van een forse stijging: van 11 naar 19 in de periode van januari tot en met september.

