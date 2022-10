‘Aanspreekbaar figuur’ gezocht als nieuwe burgemeester

Hij of zij zal ook energiek aan de slag moeten met het terugwinnen van vertrouwen in de overheid. Aandacht voor veiligheid en criminaliteit alsmede de verduurzaming zijn andere punten, waar de vertrouwenscommissie die werkte aan de profielschets voor de opvolger van Jaap Paans op aanslaat.

Commissaris van de Koning Jaap Smit nam de schets maandagavond in ontvangst. Daar voegde hij ook een compliment voor het dorp aan toe. ,,Met zes partijen in de raad zie je hier niet die versplintering die ik elders nog wel eens zie. Wees daar zuinig op. Het maakt het plezierig om met elkaar te besturen.’’

Komende week wordt de vacature opengesteld. De vertrouwenscommissie zet in op 32 geïnteresseerden, maar krabbelde maandag een beetje terug. ,,In de huidige krappe arbeidsmarkt denk ik dat we daar iets in moeten bijstellen’’, aldus CDA’er Arco Strop.

De verwachting is dat de nieuwe burgemeester op 3 april 2023 aan de slag kan in Alblasserdam. Paans stopt op 31 januari. Hij werd in juli 2015 burgervader van het Damdorp en kondigde afgelopen lente zijn vertrek aan omdat hij na zijn scheiding in een ambtenaar een nieuwe liefde had gevonden.