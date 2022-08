Aannemers die vlaggen verwijderen, beschimpt en onder druk gezet: ‘Ze roepen homo naar me’

Oranje Comité ziet kansen in boerenpro­test: ‘Wij willen die honderden vlaggen overnemen en hergebrui­ken’

Honderden omgekeerde vlaggen hangen sinds donderdagavond laat aan lantaarnpalen in Alblasserdam. Een grote groep jongeren betuigde daarmee steun aan de boeren. Hoewel lang niet iedereen blij is met het wapperende blauw-wit-rood, ziet het plaatselijke Oranje Comité toekomstmuziek in de actie.

12 augustus