Aangifte tegen bestuurder van vuilniswagen vanwege botsing met trein

VIDEOProRail doet aangifte tegen de chauffeur van de vuilniswagen die dinsdagochtend in aanrijding kwam met een trein in Dordrecht. Op camerabeelden die de spoorbeheerder heeft gedeeld, is te zien dat de bestuurder ondanks de knipperende overweglichten de spoorwegovergang op rijdt.