A16 tussen Dordrecht en Moerdijkbrug weer vrijgegeven na bermbrand

COLUMN En toen was daar ineens die pijnlijke ‘reality check’

Soms dringt de harde realiteit zomaar ineens ongefilterd tot je door. Een wandeling met Blafmans langs de Wantijkade zette me in ieder geval even ernstig aan het denken. Op die plek namelijk ligt een riviercruiseschip waarop Oekraïense vluchtelingen wonen en geloof me… die zitten daar niet ‘uit’ weelde en ze leven daar binnen ook zeker niet ‘in’ weelde.

5 augustus