A16 richting Breda dicht vanwege onwelwording

Behoefte aan verkoeling deze zomer? Er komt een cursusje schaatsen aan

Het was tijdens de hitte van afgelopen maandag en dinsdag wel lekker geweest als het kon. Van 8 tot en met 19 augustus kan het wel echt in Dordt: schaatsen. Kunstrijvereniging De Drechtsteden organiseert dan op de Sportboulevard een snelcursus schaatsen. Inschrijven kan via de website van de vereniging.

23 juli