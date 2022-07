8 x deze BN'ers van vroeger zijn geboren in Dordrecht

Dick Passchier

Dick Passchier was een bekende Nederlandse presentator en werd in 1933 in Dordrecht geboren. Zijn bekendheid komt door spelprogramma’s die hij met Bared Barendse en Judith Bosch presenteerde. In de jaren 70 werkte hij voor de NCRV en presenteerde Spel zonder grenzen, Stedenspel, Tweekamp en Zeskamp.



Daarnaast was hij commentator bij de televisie-uitzendingen van het Konininnedagdefilé. Dit deed hij in de regeringsperiode van koningin Juliana. Ook was hij een aantal jaar voorzitter van FC Dordrecht. In 2017 overleed hij op 84-jarige leeftijd.

Nico Broekhuysen

Nico Broekhuysen werd op 30 december 1876 in Dordrecht geboren. Net als zijn vader ging hij het onderwijs in. Toen hij in 1902 een cursus in Zweden had, zag hij het spel ringboll. Er stond een drie meter hoge paal met ring en daar moest een bal doorheen worden gegooid. Het veld was verdeeld in drie vakken.



Toen hij weer in Nederland was, liet hij zijn leerlingen een versimpelde versie van het spel spelen. Daarnaast werd de ring vervangen door een korf. Zo ontstond de sport korfbal. Nico Broekhuysen overleed in 1958, maar als eerbetoon zijn er verschillende straten naar hem vernoemd.

Cornélie van Zanten

Cornélie van Zanten werd in 1855 geboren in het gezin van vleeshouwer Izaak van Zanten en Heiltje Rijshouwer. Ze groeide op in Dordrecht en ontdekte haar passie voor opera. Ze kreeg eerst les in Dordt, ging daarna naar het conservatorium in Keulen en kwam later in Italië terecht voor een studie.



Toen ze 20 jaar was debuteerde ze als operazangeres. Dit deed ze tot haar veertigste, waarna ze als zangdocent aan het conservatorium in Amsterdam ging werken. Haar kennis van het zingen, schreef ze op in een aantal boeken.



De tekst gaat verder onder de foto >>

Volledig scherm Cornelie van Zanten, één van de meest bekende zangeressen en zangdocentes van Nederland van de 20e eeuw. © Regionaal Archief Dordrecht

Aelbert Cuyp

Aelbert Cuyp, ook wel bekend als Albert Cuyp, werd in 1620 in Dordrecht geboren. Zijn vader, Jacob Cuyp, was een landschapsschilder en gaf Aelbert uitgebreide schilderlessen. Rond zijn dertigste ontwikkelde hij een eigen schilderstijl.



Hij staat nu bekend om kleurrijke figuren en dieren, maar ook zijn volle kleurenpalet. Daarnaast kennen we hem van zijn riviergezichten, waaronder het bekende Gezicht op Dordrecht. Zijn laatste bekende werken komen uit 1665. Aelbert Cuyp overleed in 1691 en werd begraven in de Augustijnenkerk.

Beatrix de Rijke

Het verhaal van Beatrix de Rijke is al heel oud en niemand weet precies of het echt waar is. Tijdens de Sint-Elisabethsvloed van 1421 dreef een wiegje bij de toenmalige Vuilpoort, vlakbij de Grote Kerk. Om precies te zijn aan het einde van de huidige Prinsenstraat. Het wiegje werd in balans gehouden door een kat, waardoor het kleine meisje ongedeerd uit het water werd gehaald. Wie de ouders waren, was onduidelijk.



Het kind kreeg de naam Beatrix, wat ‘de gelukkige’ betekent. Dordrecht was enorm onder de indruk van het verhaal en het stadsbestuur besloot haar een opleiding aan te bieden. Ze trouwde later met de rijke Jacob Roerom en kreeg een zoon en dochter.

Johan en Cornelis de Witt

Dat deze broers bekende Dordtenaren zijn, hoeven we je niet uit te leggen. Er staat zelfs een groot beeld in de binnenstad. Cornelis en Johan waren zoons van Jacob de Witt en Anna van den Corput. Johan was negentien jaar lang raadpensionaris van het gewest Holland en daarmee de belangrijkste politicus van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.



Zijn twee jaar oudere broer, Cornelis, was in 1667 aanwezig bij de Tocht naar Chatham en een van de belangrijkste figuren tijdens de opstand tegen Spanje. De broers werden op 20 augustus 1672 in Den Haag vermoord, waarna hun lijken werden verminkt.



Lees verder onder de foto >>

Volledig scherm Het standbeeld van de gebroeders De Witt op de Visbrug in Dordrecht. © ANP

Diet Kloos-Barendregt



Diet Kloos-Barendregt was een sterk en belangrijk persoon. Ze was zangeres, maar vooral verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog. Als 16-jarige leerling van het gymnasium in Dordt leerde ze haar knokploegleider Jan Kloos kennen, waar ze later mee trouwde. Drie weken later werden ze gearresteerd. Diet moest toezien hoe haar man werd gemarteld en in 1945 werd vermoord.



Zelf werd ze vrijgelaten en sloot zich onmiddellijk weer aan bij het verzet en ging wapens smokkelen. Na de oorlog studeerde ze af als zangeres aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Ze zong in Italië, Frankrijk en Duitsland. In 2015 stierf ze op 90-jarige leeftijd.

Ary Scheffer

Ook Ary Scheffer heeft een eigen beeld op het Scheffersplein, omdat hij in 1795 in Dordrecht werd geboren. Zijn vader, Johan Bernard Scheffer was beroepsschilder en was onder andere een jaar lang de hofschilder van koning Lodewijk Napoleon. Toen Johan Bernard overleed, verhuisde het gezin naar Brussel en later naar Parijs.



Ary Scheffer werd daar succesvol als schilder en kreeg veel beroemde vrienden. Hij bleef tot aan zijn dood schilderen, maar raakte de laatste jaren uit de mode. Hij overleed op 63-jarige leeftijd. Vier jaar na zijn dood werd het standbeeld op de Beurs in Dordrecht onthuld. Sinds die tijd heeft het de naam Scheffersplein.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.