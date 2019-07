700.000 euro verstopt in auto op A16

Sliedrech­ter hoort voorwaarde­lij­ke straf eisen voor brandstich­tin­gen in Dordtse flat

9:52 Op verdenking van het stichten van brand in een kelderbox en papiercontainers in een flat aan de Volkerakweg in Dordt in 2017 eist justitie tegen een 38-jarige toenmalige bewoner een voorwaardelijke celstraf van acht maanden.