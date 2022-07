7 x deze snoepjes hadden Dordtse (over)grootouders in huis

Wybert

KING Pepermunt

Wist je dat KING een oud, Nederlands product is? Als je vroeger met je opa of oma meeging naar de kerk, is de kans groot dat je dit snoepje in je vuistje kreeg gedrukt. In kerken was (of is) dit echt een ding: er zit geen lawaaierig plastic omheen, dus je kan ‘m zonder weinig geluid opeten.