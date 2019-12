61 bestuurders krijgen boete voor negeren rood kruis na ongeval Hendrik-Ido-Ambacht

Minder meldingen van spijbelen­de scholieren, maar niet per se minder spijbe­laars

6:54 Het aantal meldingen over spijbelaars in de regio Zuid-Holland Zuid is fors afgenomen. Vorig schooljaar waren dat er 766 tegenover 1.026 een jaar eerder. Dat betekent niet per definitie dat er veel minder gespijbeld wordt.