4-jarig kind aangereden bij recreatieplas in Dordrecht, bestuurster vlucht weg

DE KWESTIE Het doek valt voor de kerstmarkt: jammer of juist goed dat het over een andere boeg gegooid wordt?

Het lijkt gedaan met de kerstmarkt in Dordrecht. Het college van burgemeester en wethouders neemt daar dinsdag een besluit over, waarna ook de gemeenteraad er nog over praat. Het is de bedoeling dat, in plaats van het populaire evenement, de Dordtse Decemberdagen verder worden uitgebouwd. Jammer? Of mooi dat gekozen wordt voor een heel andere aanpak?