21 boetes bij grootschalige controle in Biesbosch

CDA Dordrecht: Hoe zit het met het al jaren leegstaan­de pand van V&D?

11:55 Het CDA in Dordrecht baalt van de impasse die er is rond het leegstaande winkelpand van V&D in de binnenstad. De partij wil van burgemeester en wethouders weten wat er gedaan wordt om nieuwe huurders te vinden.