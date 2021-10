15-jarige automobilist aangehouden na inrijden op politiewagen

DORDT EIGEN-AARDIG Hoe pionieren­de Italiaanse schoor­steen­ve­gers zorgden voor de komst van La Venezia en pizza’s in Dordrecht

20 oktober Italianen waren één van de eerste massaal toegestroomde gastarbeiders in Dordrecht. In de serie Verhalen van Dordrecht is het 41ste deel uitgekomen. Italianen in Dordrecht, geschreven door Remy Balistreri die, zoals de naam al doet vermoeden, Italiaanse banden heeft.