13-jarige jongen uit Dordrecht verdacht van ernstige bedreigingen scholen: ‘Hij moet zich verantwoorden’

DRECHTSTEDENEen 13-jarige jongen uit Dordrecht is verdacht van het ‘ernstig bedreigen’ van twee scholen in Sliedrecht en Zwijndrecht afgelopen vrijdag. Na de bedreigingen moesten alle leerlingen uit voorzorg binnenblijven. ,,De dreiging is nu weg.”

Hulpdiensten rukten massaal uit na een ‘anoniem telefoontje’ vrijdag waarin ernstig bedreigende taal werd geuit aan het adres van onderwijsinstelling De Sprong in Zwijndrecht en Sliedrecht. Alle scholieren van de scholen moesten uit voorzorg binnenblijven.

De politie startte direct een onderzoek naar de anonieme beller en al snel kwam een 13-jarige Dordtenaar in beeld. ,,Hij is door de politie als verdachte gehoord en vervolgens heengezonden. Uit niets is gebleken dat de verdachte daadwerkelijk van plan was om de dreigementen uit te voeren”, aldus een woordvoerder van de politie. ,,Hij moet zich op een later moment voor de kinderrechter verantwoorden. Omwille van de privacy van de verdachte worden verder geen mededelingen gedaan.”

Met deze aanhouding is volgens de politie in ieder geval wel duidelijk geworden dat er geen dreiging meer is voor de scholen.

Scholen

De Sprong is een kleinschalige praktijkschool met locaties in Sliedrecht en in Zwijndrecht. De school telt ongeveer 240 leerlingen.

