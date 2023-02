1 jaar oorlog in Oekraïne: regio bereidt zich voor op nog meer vluchtelingen uit verscheurd land

Een jaar na de Russische inval in Oekraïne doen de gemeenten in Zuid-Holland Zuid nog steeds hun ‘stinkende best’ om meer opvangplekken voor vluchtelingen te regelen. ,,Helaas is het einde van de oorlog nog niet in zicht.’’

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne hebben zo’n 82.000 inwoners uit dat land zich ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. In de vier grootste gemeenten vonden absoluut gezien de meeste Oekraïners een nieuw thuis. Almere, Westland, Dordrecht en Haarlemmermeer volgen, blijkt uit de meest recente CBS-cijfers.

,,We doen allemaal ons stinkende best’’, zegt burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht in zijn rol als voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De tien gemeenten vangen samen momenteel ruim 2500 Oekraïense vluchtelingen op. In dit cijfer zijn de plekken bij gastgezinnen niet meegenomen. Maar dan nog is het niet genoeg, verwacht het kabinet.

Daarom heeft Zuid-Holland Zuid de opdracht gekregen het aantal opvangplekken uit te breiden naar 2900. Er wordt nu al rekening mee gehouden dat er richting het najaar ruim 3000 plekken nodig zijn in de regio.

Volledig scherm Opvanglocatie Crownpoint in Dordrecht. © Jeffrey Groeneweg

Vrijdag stond Kolff tijdens een persbijeenkomst - samen met zijn Hoeksche Waardse collega Charlie Aptroot - stil bij de oorlog in Oekraïne, precies een jaar na de Russische invasie. ,,Het is vreselijk dat we nog steeds in deze situatie zitten, vooral voor de mensen die het betreft natuurlijk.’’

‘Wij zijn de eigen regio’

Kolff: ,,In discussies over vluchtelingen gaat het vaak over opvang in de eigen regio. Dat is begrijpelijk, want we kunnen niet onbeperkt vluchtelingen van over de hele wereld huisvesten zonder dat onze eigen leefbaarheid, veiligheid en welvaartsniveau in het geding komt. Maar nu zijn wij de eigen regio. Het is op ons eigen continent, in een dag rijden ben je er.’’

Volgens Kolff geldt voor de meeste Oekraïners dat zij het liefst terug zouden gaan naar hun thuisland. Maar nog steeds komen er meer Oekraïense vluchtelingen naar Nederland dan er weggaan. ,,We vangen ze zo goed mogelijk op.’’

75 tot 80 procent van de volwassenen heeft werk gevonden. Daarnaast volgen zo’n vierhonderd kinderen onderwijs op een basisschool of middelbare school. In Dordrecht en Gorinchem bevinden zich internationale schakelklassen. ,,Het lastige is wel dat het onderwijs is vormgegeven met het idee dat zij terug kunnen naar Oekraïne. Maar hoe lang gaat dat duren? Dat is een dilemma.’’

Volledig scherm Leerlingen van de internationale schakelklas in Dordrecht. © Archieffoto Jeffrey Groeneweg

Asielcrisis

Zuid-Holland Zuid telt ook zo’n vierhonderd ‘derdelanders’: mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne, maar feitelijk afkomstig zijn uit andere landen. Zij studeerden of werkten bijvoorbeeld in Oekraïne. Zij kregen na hun vlucht dezelfde opvang, maar dat gaat per 4 maart veranderen. Zij kunnen nog wel tot 4 september in de opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne verblijven. Wel start immigratiedienst IND de asielprocedure op. Er zitten mensen uit bijvoorbeeld Syrië bij met een ‘kansrijke’ asielzaak, maar ook mensen uit zogenoemde veilige landen die nauwelijks kans op een verblijfsvergunning in Nederland maken. Aanvragen die waarschijnlijk kansloos zijn, worden met voorrang behandeld.

Want ook de asielopvang staat onder druk. Voor het einde van het jaar zijn er volgens het COA in het hele land 75.000 opvangplekken nodig. Voor de provincie Zuid-Holland komt dat neer op ruim 16.000 extra opvangplekken. Aptroot is voorzitter van een regionaal overleg dat moet zoeken naar extra locaties in Zuid-Holland Zuid. ,,Het is een zware opdracht. Bij de spreiding is alleen gekeken naar inwoneraantal, maar wij zitten wel in een regio die al ontzettend dichtbevolkt is. Maar we gaan nu van deze verdeelsleutel uit en zijn al een heel eind met de tien gemeenten. Ik ben redelijk optimistisch.’’

