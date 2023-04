Zoveel oranje auto's zijn er in de gemeente Dongen

Roeselare slokop op Volley­proms: Kukartsev beste speler, Vanmede­gael beste coach

De Volleyproms – sinds 1989 de verkiezing van Speler, Speelster en Coach van het Jaar – gaven in het verleden vaak aanleiding tot verhitte discussies na dubieuze uitslagen. Er heerste zelden eensgezindheid over een of ander resultaat. Niet bij deze editie, helemaal opgeëist door Roeselare: Pablo Kukartsev is verkozen tot Beste Speler en Steven Vanmedegael tot Coach van het Jaar.