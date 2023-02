Winkelmedewerker in gezicht geslagen, politie gebruikt taser tegen dader

Man ramt paaltjes uit de straat, knalt op geparkeer­de auto en gaat ervandoor

WAALWIJK - Een automobilist heeft dit weekend flink brokken gemaakt op de Antoniusstraat in Waalwijk en is vervolgens gevlucht. Hij ramde twee paaltjes uit de straat en knalde op een geparkeerde auto. Na wat speurwerk vond de politie een dag later de veroorzaker, een man uit Sprang-Capelle.

