Heldere middag en avond in Dongen

Met wieden en oogsten verbinding met elkaar leggen: ‘In de moestuin had ik al snel aanspraak’

WAALWIJK – Een deel van de zonneweide achter zwembad Olympia in Waalwijk is veranderd in een moestuin. Tien mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gaan die bijhouden. ,,Toen ik hier de eerste keer kwam, voelde het meteen goed.”