Dronken wegpiraat denkt tijdens bloedlinke dollemans­rit met 190km/u dat nepagenten hem willen ontvoeren

Agenten vrezen voor hun eigen leven als ze de wegpiraat tot stoppen willen dwingen. Terwijl de achtervolging al begint op de A2 tussen Abcoude en Breukelen, krijgen ze hem pas bij Breda te pakken. Het is Mohamed M. (30) die met snelheden tot 190 kilometer per uur over de Nederlandse snelwegen slingert. Met een slok op, zonder rijbewijs. Wonder boven wonder raakt er niemand gewond.