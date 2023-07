Molenschot als tussenstop richting de internatio­na­le golftop: ‘Dit is een heel bijzonder toernooi’

Golftalenten van over heel de wereld verzamelden zich afgelopen week bij Toxandria in Molenschot voor het OK Junior Open, een van de oudste jeugdtoernooien van het land. De winst ging bij de meisjes naar Anne-Sterre den Dunnen (19), die deze week hoopt te schitteren op het EK.