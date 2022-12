GemeenteBelangen start onderzoek naar vergunningsproblemen Loon op Zand: ‘Wij krijgen te veel klachten’

Onrust in Peru aan begin van Merels droomreis: ‘Het thuisfront hoeft niet ongerust te zijn’

OOSTERHOUT/LIMA - Felle protesten, geblokkeerde wegen, gesloten treinstations en vliegvelden en zeker achttien doden. Het is bijzonder onrustig in het Zuid-Amerikaanse Peru, net nu Merel van Wijk uit Oosterhout daar is voor haar droomreis door dit continent.

20 december