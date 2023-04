Frits van Eerd sleurt Racing Team Nederland mee in zijn val: ‘Zolang dit speelt, heeft een doorstart geen prioriteit’

Zondag vierde klasse C Drie keer is scheeps­recht: twee keer uitgesteld duel PCP-TVC Breda in de regen eindelijk gespeeld

In een bar slechte wedstrijd won VCW in Wagenberg in blessuretijd met 1-0 van UVV'40. VCW staat nu nog maar één punt achter op de ploeg uit Ulvenhout. De derby tussen PCP en TVC/Breda die om diverse redenen twee keer was uitgesteld, ging dan op tweede paasdag wel door. De regen maakte het allemaal niet boeiender en met een 1-1 gelijkspel kon iedereen op de trainer van PCP na wel leven.