Familie wil niet verder met Dongen Pallets: Belgen nemen bedrijf over

Intensief familieoverleg

Na ‘intensief familieoverleg’ is besloten om het bedrijf over te dragen aan de Belgen van Foresco. ,,Niemand van de volgende generatie wil het roer overnemen. Het was geen eenvoudige beslissing, want we hebben veel herinneringen aan het familiebedrijf, dat mijn vader vanaf 1962 met bloed, zweet en tranen opbouwde”, aldus Kemps, die in 2006 het stokje van zijn vader overnam.