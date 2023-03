Brandweer redt kat uit woning bij keukenbrand in Dongen, veel schade

met videoDONGEN - De brandweer heeft dinsdagochtend een kat gered bij een woningbrand in Dongen. Het ging rond 10.40 uur mis in een huis aan de Van Speykstraat. Dat gebeurde bij het koken. De schade aan het huis is groot.