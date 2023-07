Bewoners tiny house in Dongen dik tevreden: ‘Je benut de ruimte die er is optimaal’

Connor van den Berg wil eindelijk zijn kans grijpen bij Willem II: ‘Trots dat ze me zien als échte kanshebber’

Hij is nog jong, maar is desondanks bezig aan zijn vijfde voorbereiding met Willem II. En voor het eerst heeft keeper Connor van den Berg (22) ook daadwerkelijk zicht op een basisplek, waarvoor hij deze weken moet concurreren met Joshua Smits. In die strijd laat hij zich niet van de wijs brengen door een blunder. ,,Snel vergeten, er niet in blijven hangen.”