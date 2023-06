Bewolkte ochtend en middag in Dongen

met video + update Brand breekt uit tijdens show Raveleijn in Efteling, vuur ontstond bij vlammenwer­per op gebouw

KAATSHEUVEL - In de show Raveleijn in de Efteling is dinsdag brand ontstaan, zegt een woordvoerder van het park. Het vuur woedde in een decorstuk, op de plek van een vuureffect. Het sein brand meester is inmiddels gegeven.