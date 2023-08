Zo goed als klaar: BurgerZon­ne­park Loon op Zand moet in september gaan leveren

LOON OP ZAND - Vijf maanden nadat de eerste schop de grond in ging, is het BurgerZonnepark langs de N261 bij Loon op Zand zo goed als klaar. ,,We zijn nu aan het testen", zegt directeur Fred Greven. ,,Als alles goed gaat, zijn we vanaf september operationeel.”