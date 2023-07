Bewolkt en enige tijd regen in Dongen vandaag

Gemengde gevoelens over vertrek Starmans naar Et­ten-Leur: ‘Dongen ook wel toe aan iets nieuws’

DONGEN - Dongen is volkomen verrast door het vertrek van burgemeester Marina Starmans naar Etten-Leur. In reacties spreken Dongenaren over een ‘betrokken en toegankelijke persoonlijkheid’. Politici roemen haar grote dossierkennis, al zijn er ook reserves.