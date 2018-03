Zoekmachine voor gestolen wachtwoorden toch niet openbaar

,,Daarmee wel. Ik zie in Google Trends dat er veel meer dan anders op wachtwoorden wordt gezocht, en ook dat mensen opzoeken hoe ze twee-traps verificatie in kunnen stellen. Dat zou iedereen moeten doen. Er is trouwens ook meer dan ooit op een stuk van Shakespeare gezocht. (Dogberry is een karakter uit Much ado about nothing, red.) Maar ik ben minder blij met hoe ik zelf in het verhaal voorkom.”



Hoezo, je wordt omschreven als een ethische hacker.



,,Een hacker is iemand die inbreekt in computers. Ik heb nergens ingebroken. Ik ben een programmeur. Onlangs werd een van mijn eigen accounts gehackt. Ik ging op onderzoek uit en binnen een halfuur stuitte ik op gigabytes aan gehackte wachtwoorden, iedereen kan ze downloaden. Ik had me niet gerealiseerd dat miljoen ambtenaren, politici, en andere mensen in verantwoordelijke posities hun werkmail gebruiken voor Linkedin, Dropbox enzovoort. Wie weet gebruiken ze hetzelfde wachtwoord voor hun thuis WIFI! Het baart me zorgen dat zoveel belangrijke instellingen zo veel zwakke plekken hebben.”