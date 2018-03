VR-bril op en gáán! Dubai heeft ook 's wereld grootste speelhal

Alle met de oliehandel verdiende centjes moeten tenslotte rollen. Logischerwijs is VR Park, zoals het digitale pretpaleis heet, gevestigd in ’s werelds grootste winkelcentrum. De Dubai Mall had al een forse bioscoop, een formidabele schaatsbaan en een reusachtig zeeaquarium, maar nu dus ook een verzameling van twintig zinnenprikkelende spelletjes.



Spelletjes met een grote S, want de virtuele shooters en achtbanen zouden in Hollywood niet misstaan. Veel van de thema’s zijn dan ook geleend van tv-series en bioscoopfilms. De rechten van de op de zombiereeks The Walking Dead, de avonturenfilm The Mummy en moordthriller John Wick, met Keanu Reeves, gebaseerde games moeten alleen al een godsvermogen hebben gekost.