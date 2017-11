Uber hield hack van tientallen miljoenen gebruikers stil

De nieuwe directeur van Uber, Dara Khosrowshahi, betreurt de gang van zaken. ‘Dit had nooit mogen gebeuren.’ Khosrowshahi is naar eigen zeggen pas recent op de hoogste gesteld van het lek. De hackers kregen toegang tot de gegevens via een slecht beveiligde databank. Uber-veiligheidschef Joe Sullivan wordt deze week ontslagen, en ook een andere werknemer moet opstappen. Volgens Uber zijn de gelekte gegevens niet misbruikt en zijn er geen creditcard-gegevens of informatie over ritten gestolen.