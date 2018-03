Succes van spel Fortnite lijkt niet te stuiten

VIDEOOp het schoolplein gaat het opeens alleen nog maar over Snobby Shores, boogie bombs en assault rifles. De game ‘Fortnite’ is in korte tijd uitgegroeid tot een gigantische rage onder jongeren. Hoe dat zo? En: is ‘Fortniten’ eigenlijk slecht?

Dat ‘Fortnite’ het lekker doet, hoef je Roy Beszelsen niet te vertellen. Het leven van de 20-jarige gamer (op YouTube bekend als ‘Royalistiq’) staat sinds de opkomst van het computerspel op zijn kop. ,,Sinds ik video’s maak waarin ik Fortnite speel, is het aantal abonnees van mijn kanaal verdubbeld. Het waren er in november nog 100.000 en nu al 200.000. En het aantal keer dat mijn video’s per maand bekeken wordt, is zelfs gestegen van 2 naar 8 miljoen! Zó tof.’’

Roy heeft het zelfs aangedurfd zijn hbo-studie te staken, fulltime YouTuber te worden en een eigen webshop te beginnen. ,,Ik kan er inmiddels goed van leven en krijg ook allerlei vette aanbiedingen: ik werd als gamer uitgenodigd voor een trip naar Londen en naar Parijs en ga dit jaar waarschijnlijk nog naar de VS. Dat succes hangt direct samen met Fortnite: dat is echt ingeslagen als een bom. Niemand in mijn omgeving heeft het nog over iets anders.’’

Volledig scherm YouTuber Royalistiq (echte naam: Roy Beszelsen) in zijn kamertje van 2 x 3 meter waar hij zijn video's opneemt. © Marco Okhuizen

Over het waarom hoeft-ie niet lang na te denken. ,,Het is een schietspelletje maar wel een bijzonder grappig, niet bloederig schietspelletje: meer tekenfilmachtig dan realistisch. En het gaat niet alleen om schieten. Je kan, net zoals in de game Minecraft, ook bouwen. Daarom spreekt het jonge kinderen én twintigers zoals ik aan. En: jongens én meisjes. Eerst was maar tien procent van mijn abonnees vrouw, sinds Fortnite dertig.’’

Dat het spel gratis is, speelt ‘natúúrlijk’ mee. ,,Iedereen kan er op elk moment mee starten. En, ja, je kan dingetjes online aanschaffen maar je wordt er als speler niet beter van. Het is niet zoals bij FIFA pay to win: iedereen heeft hier evenveel kans om als eerste te eindigen.’’ Wat het ook laagdrempelig maakt: het is geschikt voor zowel Xbox, Playstation, Windows als Apple. ,,Dat geldt lang niet voor alle games.’’

Quote Dat 'schieten' is eigenlijk geen 'schieten' maar veredeld tikkertje spelen. Harry Hol, gamejournalist

Volgens gamejournalist Harry Hol speelt het spel in op allerlei ‘oergevoelens’. ,,Het heeft alles te maken met jagen, speuren, zorgen dat je anderen te slim af bent. En dat ‘schieten’ is eigenlijk geen ‘schieten’ maar veredeld tikkertje spelen. Tegenstanders raken niet gewond, ze verdwijnen gewoon. Het gaat bovendien lekker snel. Binnen twintig minuten zit een potje erop.’’

Hol vindt het best een sociaal spel. Met een paar drukken op de knop kan je met anderen spelen die ergens anders achter computer of PC zitten. ,,Dit spel wordt zelfs leuker als je met anderen optrekt. Je kan wapens met hen ruilen, je moet voor hen opletten en hen waarschuwen als er tegenstanders aan komen. Het nodigt uit tot samenwerken.’’

Slim gekopieerd

Het succes komt niet uit de lucht vallen. Makers Epic Games en People Can Fly hebben, zegt expert Peter Bouwman (www.gamersnet.nl en www.watspeeltmijnkind.nl), ‘handig voortgeborduurd’ op een ander spel: PlayerUnknown’s Battlegrounds. ,,Dat concept van ‘1 speler tegen 100 andere spelers’ zat daar al in en Fortnite heeft dat heel slim gekopieerd en er dingen als bouwen aan toegevoegd.’’

Volledig scherm YouTuber Royalistiq (echte naam: Roy Beszelsen) heeft een Youtube kanaal waar hij video's toont waarop hij online-game 'Fortnite' speelt. © Marco Okhuizen Dat het alle gamelijstjes aanvoert, heeft Bouwman wel verrast. ,,Ik vind dat bouwen bijvoorbeeld zelf best een vreemd onderdeel, omdat je er eigenlijk weinig tijd voor hebt. Maar blijkbaar geldt voor ‘Fortnite’ die bekende sneeuwbal: het succes is niet meer te stuiten. De gamegemeenschap heeft het snel opgepikt, toen volgden de YouTubers, toen het brede publiek en nu wil iedereen het doen ‘omdat iedereen het doet’.’’

Of het een blijvertje of gril is? Dat vindt hij moeilijk te voorspellen. ,,Zo’n heel uitgebreide game als Call of Duty / World War II, waar jaren aan gewerkt was, bleef maar even heel populair, terwijl zoiets als Minecraft het al tijden goed doet. Dus: wie zal het zeggen?’’

YouTuber Roy gelooft erin. ,,Ik heb er lang over nagedacht, hoor. Stort ik me in iets tijdelijks of niet? Maar ik denk dat Fortnite blijft. Vooral omdat de makers steeds voor nieuwe dingen zorgen. Dan is er opeens weer een nieuwe stad op het eiland, of komt er zo’n gadget bij als een ‘jetpack’ waarmee je kan vliegen. En dan wil iedereen toch maar één ding: nog een potje.’’