Russische Facebookaccounts kochten Amerikaanse verkiezingsadvertenties

Pokémon Go is verleden tijd dankzij nieuwe zombie-app

31 augustus Voor iedereen die helemaal klaar is met het achtervolgen van Pokémon, komen de makers van de serie The Walking Dead met een nieuwe app: The Walking Dead: Our World. Hierin ga je het gevecht aan met zombies uit de populaire serie. De Amerikaanse televisiezender AMC en game-ontwikkelaar Next Games kondigden het spel gisteren aan met een bloedstollende trailer. De app werkt met de techniek augmented reality - zombies verschijnen op je telefoonscherm alsof ze echt voor je neus staan. Augmented reality werd razend populair dankzij het spel Pokémon Go. Op de site van de app staat dat het spel 'binnenkort' verschijnt.