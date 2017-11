Rico (18) brengt nacht door voor de Apple Store in Amsterdam: Ik heb hem!

iPhone XApple-liefhebbers wereldwijd maakten zich vanochtend op voor dé happening van het jaar: de iPhone X ging om 8.00 uur in de verkoop. Bij diverse winkels stonden er al sinds gisteren mensen in de rij, waaronder ook Rico Beek (18) uit Enkhuizen: ,,Ik was te laat met bestellen, dus nu probeer ik hem toch nog te krijgen."

Rico stond sinds gisterochtend 10.30 uur in de rij in Amsterdam voor het paradepaardje van Apple. En met succes: hij was de eerste die vanochtend om 8.00 uur naar binnen mocht. Hij vertelt: ,,Ik heb hem! Ik had de iPhone X besteld, maar was ietsje te laat. Hij zou dus pas rond december geleverd worden. Daarom probeerde ik het in de rij, om hem toch nog sneller te kunnen krijgen."



De student geluidstechniek bracht de avond en nacht door met zo'n 40 mensen die samen met hem in de rij stonden in Amsterdam. Hij vermaakte zich onder andere door gesprekken aan te knopen met de andere wachtenden. ,,Ik zat naast een groepje Russen, dus de Engelse gesprekken gingen wat stroef. Maar voor de rest: mensen die langsliepen en dan een praatje maken waren een leuk tijdverdrijf. Ik ben nu super moe, maar het was ook wel super gezellig."

Overnachten

Gewapend met een slaapzak, klapstoel en een flinke voorraad proviand bewaakte Rico zijn plekje vooraan in de rij. De Enkhuizenaar heeft echter amper geslapen. ,,Ik heb op mijn mobiel maar wat YouTube-filmpjes zitten kijken. Er was gelukkig gratis WiFi." Hij gaat verder: ,,Het was wel een beetje koud. Ik probeerde voortdurend wat te bewegen, zodat ik het toch een beetje warm kreeg."



Naast veel tijd en energie stopte Rico ook flink wat geld in de nieuwe telefoon: de prijzen van de iPhone X beginnen bij 1159 euro. Hij heeft er dan ook speciaal voor gespaard: ,,Het was al vroeg duidelijk wat de 'nieuwe iPhone' zou worden en sindsdien heb ik een kwart van mijn loon iedere maand apart gelegd. Dat hij prijzig is, valt niet de bediscussiëren. Maar tegenwoordig zijn alle smartphones prijzig."



En hoe bevalt die langverwachte telefoon dan? ,,Goed, hij is lekker snel", zegt Rico. ,,Ik ga het straks nog even uitgebreid checken als ik thuis ben. En daarna lekker mijn eigen warme bed in."

Volledig scherm De rij voor de Apple Store bij het Leidseplein in Amsterdam. © ANP

Veel vraag

Naast in Amsterdam stonden ook elders mensen in de rij voor de iPhone X. In Nederland werden gisteren ook al fans gespot voor de winkels in Den Haag en Haarlem, in het buitenland was het druk in onder meer Osaka, Sydney, Moskou en Georgetown, Washington. Volgens Apple is de vraag naar de telefoon, ondanks zijn prijs, dan ook 'buitengewoon groot.'