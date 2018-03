Ook telefoongegevens waren niet veilig voor datagraaier Facebook

Mark Zuckerberg, oprichter en de grote baas van Facebook, ging afgelopen week op de knieën en bood in een aantal grote Britse kranten zijn verontschuldigingen aan en spreekt van een ‘vertrouwensbreuk’. ,,Het is onze verantwoordelijkheid jouw gegevens te beschermen’’, valt te lezen. ,,Als we dat niet kunnen, verdienen we die informatie niet.’’ Het bedrijf zegt stappen te nemen om herhaling te voorkomen. Het feit dat McKays tweet over zijn telefoondata meer dan 40.000 is gedeeld is, onderstreept de vertrouwensbreuk waar Zuckerberg over sprak.



Wie gesteld is op zijn privacy zou zich daarom af moeten vragen of het delen van persoonlijke informatie, in welke vorm dan ook, wel zo slim is. Wie daaraan nog twijfelt, doet er goed aan zijn door Facebook verzamelde gegevens eens te downloaden. Daarin kun je niet alleen zien wat Facebook over jou en je contacten weet, maar ook met wie het platform al die informatie heeft gedeeld. Want hoe leuk al die foto’s en filmpjes ook zijn, het draait bij Facebook vooral om de knikkers.