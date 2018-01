Nintendo Switch best verkopende spelcomputer VS

De populairste Switch-games zijn Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild en Mario Kart 8 Deluxe, allemaal titels die door Nintendo zelf zijn ontwikkeld.



Dat de spelcomputer ook in Nederland mateloos populair is, bleek in december uit cijfers van Marktplaats. Daar behoorde de zoekterm 'Nintendo Switch' tot de snelste stijgers van het jaar. Besteproduct.nl gaf de computer een BesteProductAward. De omzet van Nintendo verdubbelde ruimschoots tot ruim 154 miljard yen volgens kwartaalcijfers gepubliceerd in juli.



Het is nog niet bekend hoeveel exemplaren van de Switch wereldwijd zijn verkocht. De laatste tussenstand was van half december. Toen stond de teller op ruim 10 miljoen.