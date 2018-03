Moeten we bang zijn voor superpopulaire game Fortnite?

4 Raken kinderen er snel verslaafd aan?

,,Als het om dat best vage begrip 'verslaafd' gaat, zijn er drie gradaties. 1: Het onbehaaglijke gevoel dat je kind te veel met games bezig is, ook als het eigenlijk niet tot gedoe leidt. 2: Het daadwerkelijke probleem dat sommige kinderen zoveel gamen dat ze hun huiswerk niet doen of de hele nacht doorgaan. In Nederland gaat het om een tot vier procent van de jongeren. Dan is het hoog tijd voor een gesprek en duidelijke afspraken. 3. Dan is er nog de kleine groep officiële 'gameverslaafden': in Nederland ruim 530 volwassenen en jongeren. Die hebben professionele hulp nodig, komen hun huis soms niet eens meer uit. Daarbij is het wel kip-ei: hadden deze mensen al psychische problemen of leidde het gamen tot het isolement? Op onze site Gameninfo.nl vind je een test: dan kun je kijken hoe het er met jouw kind voor staat.''



5 Zijn 'echte' spelletjes, zoals tikkertje buiten, niet veel beter?

,,Het woord 'beter' is een beetje gek. Gamen is gewoon een spel en tikkertje een ander spel. Het is natuurlijk wel zo dat kinderen niet onbeperkt moeten gamen. Zo is recent vastgesteld dat kinderen buitenlicht nodig hebben om hun ogen goed te ontwikkelen: buiten spelen is dus belangrijk. Maar je kunt sommige games ook prima buiten doen, zoals Pokemon Go.''



6 Steken ze er wel iets van op?

,,De vraag is eigenlijk of dat er wel toe doet. Je kijkt zelf, als je 's avonds op de bank zit, toch ook niet alleen maar stevige, educatieve documentaires op Netflix? Gamen is op de eerste plaats ontspanning en, ja, er zijn studies die aantonen dat kinderen er best iets van leren: de Engelse taal, digitale vaardigheden, ruimtelijk inzicht.''