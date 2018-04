Klokkenluider: veel meer mensen getroffen door datalek Facebook

Kaiser, voormalig directeur business development, vertelde dat Cambridge Analytica verschillende vragenlijsten gebruikte om data te verzamelen. Het ging daarbij niet alleen om de thisisyourdigitallife-quiz, maar ook om andere quizzen met namen als 'sex compass'. Kaiser: ,,Ik ben er bijna zeker van dat het aantal Facebookgebruikers dat is getroffen door soortgelijke praktijken veel groter is dan 87 miljoen. Zowel Cambridge Analytica als andere bedrijven en campagnes waren bij die activiteiten betrokken."



Tot nu toe werd gedacht dat alleen Cambridge Analytica data verzamelde via de thisisyourdigitallife-quiz. Via die quiz werden de data van 87 miljoen mensen verzameld, waaronder zo'n 89.000 Nederlanders. Alle getroffenen van dat datalek zijn vorige week op de hoogte gebracht via een bericht in hun nieuwsoverzicht.