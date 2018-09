IPhone-gebruikers schrikken van hun schermtijd

Afkicken

Wie wil afkicken, kan per app instellen hoeveel tijd je er door mag brengen. Ook voor ouders is het een handige functie: de schermtijd van de kinderen is eveneens in te stellen.

'Ik schaam me er niet voor'

Hoofdredacteur Gonny van der Zwaag van Apple-nieuwssite iculture.nl is niet verrast. ,,Apple moest dit min of meer doen na kritiek van investeerders dat het bedrijf te weinig doet tegen iPhoneverslaving bij kinderen. Dit is dan goede pr. Ik denk dat mensen een of twee keer naar het rapport kijken en dan denken: het zal wel.'' Zelf zit ze met ruim vier uur per dag 'aan de hoge kant'. ,,De meeste mensen zitten tussen de een tot twee uur. Ik schaam me er niet voor. Ik gebruik de iPhone natuurlijk veel voor mijn werk.''