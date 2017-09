Honderden miljoenen e-mailadressen gelekt: zijn jouw gegevens nog veilig?

Doordat er ook wachtwoorden tussen de gegevens zaten, kunnen verschillende accounts nu zomaar overgenomen worden. Ondanks dat er in totaal maar liefst 711 miljoen e-mailadressen gelekt zijn, wat ongeveer gelijk is aan één adres voor elke inwoner van Europa, is het onwaarschijnlijk dat elk e-mailadres overeenkomt met een persoon. Er zijn immers ook veel valse en dubbele e-mailadressen bij het lek betrokken. De oorzaak is een zogenaamde 'spambot', een programma dat zoveel mogelijk e-mailadressen verzamelt om in veelvoud valse e-mails naar mensen uit te kunnen sturen in de hoop dat de ontvangers geld zullen opsturen naar de verzender. De server waarop de e-mailadressen verzameld werden was blijkbaar niet goed beveiligd, waardoor andere surfers gewoon binnen konden dringen om de gegevens te stelen.

Nieuw wachtwoord

Via de website Have I Been Pwned? kunnen internetters zelf controleren of hun gegevens nog veilig zijn. Mocht dat niet het geval zijn, is het volgens Troy Hunt, die de website ontwikkelde en het lek aan het licht bracht, echter al te laat. ,,Weten of je gegevens al dan niet gestolen zijn haalt uiteindelijk weinig uit. Het is toch te laat om er iets aan te veranderen en onmogelijk om te achterhalen wie verantwoordelijk is voor de lek", aldus Hunt tegen The Independent. Meteen je wachtwoord veranderen is uiteraard wel raadzaam.