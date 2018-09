Hacker heeft het gemunt op Facebookprofiel Mark Zuckerberg

Chang Chi-yuan is in het dagelijks leven een zogeheten ethische hacker: hij spoort in opdracht van bedrijven beveiligingslekken op, zodat die gedicht kunnen worden. De Taiwanees wil dit weekend echter zijn kennis inzetten zonder daar opdracht voor te hebben gekregen. Hij heeft het namelijk gemunt op de Facebookpagina van Facebook-ceo Mark Zuckerberg. ,,Een heleboel mensen twijfelen nog steeds aan wat ik kan", schrijft Chang op Facebook. ,,Daarom gebruik ik deze keer het profiel van Zuck om mee te experimenteren en mijn kracht te bewijzen."

Livestream

Onder de naam 'Zucc'd or $7'd' heeft Chang een evenement aangemaakt op Facebook. Via die pagina is vanaf zondag 00.00 uur live te zien hoe Chang probeert het profiel van Zuckerberg over te nemen.



Hoewel Zuckerberg nog niet heeft gereageerd op het bericht van Chang, moedigt Facebook het zoeken naar veiligheidslekken aan, zoals blijkt uit de pagina voor ethische hackers. Het bedrijf looft daar namelijk geld voor uit, wat heeft geleid tot speciale groepen voor 'bounty hunters' op Facebook.



Voor Chang is het reden het profiel in ieder geval niet te verwijderen. ,,Om onnodige problemen te voorkomen zal ik niet live zijn account verwijderen. Anders heeft het weinig zin het over te nemen. Hij moet namelijk wel reageren op het lek nadat ik het gevonden heb." Wat voor prijs er hangt aan het hacken van de pagina van Mark Zuckerberg, is niet bekend.