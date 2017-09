Google koopt deel van smartphonebedrijf HTC voor 1,1 miljard

Google neemt een team van HTC-werknemers over, van wie er veel gewerkt hebben aan de Pixel-smartphone. Het gaat om ingenieurs en ontwerpmedewerkers. Ook krijgt Google de beschikking over intellectuele eigendommen van HTC, al zijn dat geen exclusieve licenties.

Android

Er gingen al tijden geruchten dat Google HTC wilde overnemen. De Taiwanezen maken de Pixel-smartphone voor Google. High Tech Computer, afgekort HTC, werd opgericht in 1997. Het bracht in 2008 de eerste Android-telefoon op de markt. In die jaren werd het bedrijf een van de grotere smartphonefabrikanten in de wereld, maar daarna begon het verval.