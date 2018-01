FBI klaagt over moeilijk te kraken iPhones

Apple maakt het steeds moeilijker om iPhones te hacken. Het bedrijf wil daarmee zijn klanten beschermen, maar volgens de FBI hinderen ze op die manier ook hun werk, omdat de toestellen bewijsmateriaal kunnen bevatten.

Hindering van politiewerk

,,Wanneer is het gewoon een poging om de dingen te verbeteren en wanneer is het een hindering van politiewerk?” zei Stephen Flatley, forensisch expert van de FBI, woensdag tijdens de Internationale Conferentie over Cyberveiligheid in New York. ,,Apple is behoorlijk bedreven in het werk van een duivels genie.”

Hij noemde de techreus 'eikels' omdat ze de beveiliging van iPhones nog verder hebben opgevoerd. Specialisten van de FBI maken immers gebruik van software die elke mogelijke combinatie voor wachtwoorden uitprobeert en zo in een mum van tijd duizenden pogingen doet om de telefoons te kraken. Maar Apple heeft nu het aantal mogelijke pogingen per minuut beperkt, waardoor het voor de politiediensten nog moeilijker wordt om toegang te krijgen tot de telefoons.

Zaak van openbare veiligheid

Flatley’s betoog kwam een dag na de toespraak van FBI-directeur Christopher Wray. Die sprak daar over nationale veiligheid. ,,In het belastingjaar 2017 waren we niet in staat om toegang te krijgen tot de inhoud van 7.775 toestellen – waarbij we gebruik maakten van de gepaste en beschikbare technische middelen – zelfs al hadden we de wettelijke autoriteit om dat te doen,” zei Wray tijdens zijn speech op de conferentie. ,,Elk van die bijna 7.800 toestellen houdt verband met een bepaald onderwerp, een bepaalde verdachte, een bepaald slachtoffer, een bepaalde bedreiging.”

Terwijl Apple de FBI voor sommige zaken wel al bijstand verleende, houdt het bedrijf vol dat encryptie essentieel is om de consument te beschermen. ,,Al vele jaren gebruiken we encryptie om de persoonlijke gegevens van onze klanten te beschermen omdat we geloven dat het de enige manier is om hun informatie veilig te houden,” schrijft Apple op zijn website. ,,We hebben die data zelfs buiten ons eigen bereik geplaatst, omdat we geloven dat we niets te maken hebben hebben met de inhoud van jouw iPhone.”

De tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Tim Cook, CEO van Apple © EPA

Bescherming tegen criminelen

Apple-CEO Tim Cook heeft al meermaals gezegd dat het opzettelijk inbouwen van kwetsbaarheden in het beveiligingssysteem van telefoons niet alleen ten goede komt van de autoriteiten, maar ook van criminele hackers.