Facebook zet opnieuw omstreden gezichtsherkenning in

De functie kan volgens het bedrijf gebruikt worden om te voorkomen dat profielfoto’s worden gestolen en misbruikt, bijvoorbeeld voor online sekschantage. „We voorkomen zo dat kwaadwillenden zich voordoen als anderen op Facebook”, staat er in een persbericht.

Facebook maakt al jaren gebruik van automatische gezichtsherkenning. Binnen de Europese Unie waren een paar jaar geleden al grote privacybezwaren, waarna Facebook de functie hier volledig uitzette. Veelgehoorde kritiek was dat we niet weten wat er precies met onze gegevens gebeurt. Verkoopt Facebook ze door aan adverteerders of aan overheden? Op Facebook is hierover nog steeds niets te vinden. Bovendien vroeg het bedrijf gebruikers destijds nooit uitdrukkelijk om toestemming. In veel landen buiten de EU gebeurt dat nog steeds niet.

Big Brother

Quote Je gezicht verraad iets over je gezondheid en afkomst Vincent Böhre, Privacy First Privacy First-directeur Vincent Böhre vindt de functie ‘zeer verontrustend’. Volgens Böhre leidt gezichtsherkenning tot een samenleving waarin niemand nog anoniem en ongedwongen zichzelf kan zijn, à la George Orwell’s Big Brother. ,,Met gezichtsherkenning kun je menselijke emoties herkennen of een persoonlijkheidsanalyse doen. Je gezicht verraadt ook iets over je gezondheid en afkomst”, aldus Böhre.



Facebook zelf zegt dat er nu genoeg privacybeschermende maatregelen zijn genomen om te voldoen aan de privacywetten van de EU. ,,Voordat wij het inschakelen, wordt expliciet om toestemming gevraagd. Je kunt er zelf voor kiezen om de functie weer uit te zetten." Böhre is sceptisch. ,,Ook als je toestemming geeft is dit niet zonder risico, want hoe geïnformeerd is die toestemming?”

Willekeurige omstanders

Inmiddels is de gezichtsherkenningstechnologie van Facebook zodanig verbeterd dat ze nu bijna zo goed gezichten kan herkennen als mensenogen. Zo vindt Facebook niet alleen vrienden op groepsfoto's, maar ook willekeurige omstanders op vakantiefoto’s. Ook krijgen gebruikers voortaan een melding als ze op een foto staan die door een ander wordt geupload. Zo kunnen ze zichzef taggen, of aan diegene vragen of de foto verwijderd kan worden.

Wereldwijd is automatische gezichtsherkenning bezig met een flinke opmars. In Rusland verscheen vorig jaar de app FindFace, waarmee iedereen de identiteit kan achterhalen van willekeurige voorbijgangers door domweg een foto van hen te maken. De app vergelijkt vervolgens de foto met foto’s op social media. Volgens de makers is de app ideaal als je iemand ziet die je leuk vindt. Je kunt een foto van deze persoon maken en hem of haar opzoeken op sociale media en vervolgens een vriendschapsverzoek sturen.

In China wordt gezichtsherkenningstechnologie ingezet om mensen die door rood lopen publiek aan de schandpaal te nagelen.

Hoe zet je gezichtsherkenning uit?