Eindelijk: Whatsapp maakt verwijderen appjes mogelijk

Stuur je je laatste toiletperikelen per ongeluk naar je nieuwste scharrel? Of een klaagzang over je beste vriendin naar diezelfde beste vriendin? Daar is nu niets aan te doen, want het annuleren of terugtrekken van berichten na verzenden kan niet. Je kunt je bericht hooguit voor jezelf verbergen, om je flater niet langer onder ogen te krijgen. Maar de chatdienst lijkt daar een oplossing voor te hebben bedacht.



Wanneer je binnen zeven minuten je ‘ongelukje’ ontdekt, kun je straks je bericht verwijderen. ,,Berichten die je succesvol verwijdert voor iedereen zullen worden vervangen met het bericht ‘Dit bericht is verwijderd’ in de chat van de ontvanger(s). Je kunt berichten alleen verwijderen voor iedereen binnen zeven minuten na verzending. Wanneer er zeven minuten zijn verstreken, is het niet langer mogelijk om berichten te verwijderen voor iedereen”, aldus de populaire chatapp.



Een appje verwijderen doe je door het bericht ingedrukt te houden en de optie ‘verwijderen’ te kiezen. ,,De functie is nog niet voor iedereen beschikbaar. Er hangt geen vaste datum aan, maar de eerste mensen hebben de mogelijkheid al binnen. Anderen nog niet. Het wordt meestal langzaam uitgerold onder alle gebruikers”, weet Sander van Voorst van Tweakers.